01:29, 14 мая 2026

На Западе пристыдили Каллас после ее ответа Путину

Марина Совина
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Отказ главы евродипломатии Каи Каллас от кандидатуры экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на позицию переговорщика с Россией доказывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине. К такому выводу пришел немецкий политик, экс-депутат Бундестага Клаус Эрнст в соцсети X.

«Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться!» — отметил он.

По мнению Эрнста, «хорошо, что ЕС и канцлер Фридрих Мерц ничего не решают в его урегулировании». Он добавил, что «"детский столик возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них».

Ранее глава России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, заявил, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер. Однако, по его словам, Европа должна сама выбрать такого лидера.

В свою очередь, Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией. Так она ответила на вопрос о том, сможет ли представлять ЕС вместо бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз счел Каллас слабоумной, которую обеспокоило возросшее влияние России в мире.

