Иностранку поймали в российском аэропорту с украшениями на 6,3 миллиарда рублей

Иностранка прилетела в Иркутск с украшениями на 6,3 миллиарда рублей

Иностранка прилетела в Иркутск из Пекина и была поймана в российском аэропорту с украшениями на 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что 48-летнюю пассажирку самолета задержали во время прохождения «зеленого коридора». В ее чемодане таможенники нашли два пакета с 53 кристаллами и пятью кольцами из белого золота с прозрачными камнями. Вместе с ними лежал и сертификат о подлинности алмазов.

В отношении иностранки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф в размере до миллиона рублей.

