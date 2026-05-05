Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:10, 5 мая 2026Путешествия

Иностранку поймали в российском аэропорту с украшениями на 6,3 миллиарда рублей

Иностранка прилетела в Иркутск с украшениями на 6,3 миллиарда рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Иностранка прилетела в Иркутск из Пекина и была поймана в российском аэропорту с украшениями на 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что 48-летнюю пассажирку самолета задержали во время прохождения «зеленого коридора». В ее чемодане таможенники нашли два пакета с 53 кристаллами и пятью кольцами из белого золота с прозрачными камнями. Вместе с ними лежал и сертификат о подлинности алмазов.

В отношении иностранки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф в размере до миллиона рублей.

Ранее иностранец привез другу в Россию 225 кубинских сигар и оказался под угрозой тюрьмы. Путешественник заявил, что не знал о таможенных правилах декларирования товаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    В российском городе стало тяжело дышать

    Иран раскрыл цель новых ударов по странам Персидского залива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok