Иностранец привез другу в Россию 225 кубинских сигар и оказался под угрозой тюрьмы

В Шереметьево задержали иностранца, который привез с Кубы элитный табак в багаже

В аэропорту Шереметьево задержали иностранца с элитным табаком в багаже — мужчина заявил, что сигары с Кубы привез другу из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По даннам источника, таможенники обнаружили в чемодане и двух рюкзаках иностранного гражданина 225 дорогих кубинских сигар и 70 пачек сигарет. Путешественник заявил, что не знал о таможенных правилах декларирования товаров, и оказался под угрозой тюрьмы — против него возбудили уголовное дело. Санкция статьи о контрабанде стратегически важных товаров предусматривает лишение свободы сроком на пять лет или штраф в миллион рублей.

Ранее в российском аэропорту в ручной клади иностранца нашли части тел редких животных. В рюкзаке, двух чемоданах и карманах пассажира лежали клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, а также высушенная голова змеи.