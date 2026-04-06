16:18, 6 апреля 2026

В российском аэропорту в ручной клади иностранца нашли части тел редких животных

В Пулково таможенники нашли в ручной клади иностранца части тел редких животных
Алина Черненко

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково таможенники нашли у иностранца, собиравшегося улететь в Китай, части тел редких животных. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

По данным источника, 20-летнего молодого человека остановили при прохождении зеленого коридора. Во время сканирования его ручной клади инспектор обнаружил предметы, напоминающие когти и рога.

Оказалось, что в рюкзаке, двух чемоданах и карманах пассажира лежали дериваты разных видов животных: клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, а также высушенная голова змеи — всего 67 предметов.

Экспертиза установила, что ряд дериватов принадлежит таким видам, как орлан, сайгак, кашалот и леопард и попадает под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Остальные образцы являются частями других представителей фауны и останков исчезнувших видов.

Молодой человек пояснил, что увлекается коллекционированием таких предметов. О необходимости их письменного декларирования он не знал.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее россиянин привез из отпуска в Таиланде две головы крокодилов в багаже и попался таможенникам в аэропорту Новосибирска. Мужчина стал фигурантом административного дела. Кроме того, его обязали выплатить штраф.

