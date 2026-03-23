13:52, 23 марта 2026Путешествия

Россиянин привез из отпуска в Таиланде головы крокодилов и попал под статью

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Федеральная таможенная служба

Россиянин привез из отпуска в Таиланде две головы крокодилов в багаже, попался таможенникам в аэропорту Новосибирска и попал под статью. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Его остановили в ходе выборочного контроля в зоне «зеленого» коридора. Головы рептилий отправили на экспертизу, которая показала, что вид находится под угрозой исчезновения. Их покупку запрещает международная конвенция СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

По словам 36-летнего россиянина, он не знал о правилах и приобрел головы рептилий для личной коллекции. В отношении нарушителя возбудили два административных дела, а также выписали ему штраф. Незадекларированные товары у мужчины изъяли.

Ранее в аэропорту Красноярска таможенники задержали россиянку с чучелом крокодила. Женщина заявила, что привезла рептилию в качестве сувенира.

