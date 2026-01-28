Россиянка привезла на родину крокодила и нарвалась на административное дело

В аэропорту Красноярска таможенники задержали россиянку с чучелом крокодила

Прилетевшая из Вьетнама на родину россиянка нарвалась на административное дело из-за крокодила в багаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Таможенники красноярского аэропорта задержали туристку, в чемодане которой обнаружили чучело сиамского крокодила весом 1,6 килограмма. Женщина заявила, что привезла рептилию в качестве сувенира и не знала о необходимости декларирования подобных вещей. При этом животное также подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

В итоге гражданку обвинили в двух правонарушениях за несоблюдение ограничений и запретов на ввозимые товары. Путешественнице может грозить штраф.

Ранее подобный случай произошел в воздушной гавани Новокузнецка. Жительница России привезла из Камрани чучело краснокнижного животного.