Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 28 января 2026Путешествия

Россиянка привезла на родину крокодила и нарвалась на административное дело

В аэропорту Красноярска таможенники задержали россиянку с чучелом крокодила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Прилетевшая из Вьетнама на родину россиянка нарвалась на административное дело из-за крокодила в багаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Таможенники красноярского аэропорта задержали туристку, в чемодане которой обнаружили чучело сиамского крокодила весом 1,6 килограмма. Женщина заявила, что привезла рептилию в качестве сувенира и не знала о необходимости декларирования подобных вещей. При этом животное также подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

Материалы по теме:
Зеленые «электрички», дворец императора, грандиозный Кинопарк. Зачем ехать в Маньчжурию?
Зеленые «электрички», дворец императора, грандиозный Кинопарк.Зачем ехать в Маньчжурию?
31 мая 2025
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023

В итоге гражданку обвинили в двух правонарушениях за несоблюдение ограничений и запретов на ввозимые товары. Путешественнице может грозить штраф.

Ранее подобный случай произошел в воздушной гавани Новокузнецка. Жительница России привезла из Камрани чучело краснокнижного животного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Каллас сделала признание об отношениях Европы и США

    Врач призвал каждого человека ежегодно сдавать восемь анализов

    Блогер Гусейн Гасанов обратился с просьбой к СК

    Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией

    Суд принял иск Бородина к Пугачевой

    Военный блогер показал украинскую водную цель со словами «будем топить»

    В Госдуме высказались о приглашенных на Олимпиаду российских спортсменах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok