Россиянка привезла из отпуска чучело крокодила и нарвалась на штраф

Россиянка отправилась в отпуск во Вьетнам и нарвалась на штраф по приезде домой из-за чучела сиамского крокодила в багаже. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенники задержали жительницу России в аэропорту Новокузнецка. Путешественница привезла из Камрани дериват краснокнижного животного, которое находится на грани полного исчезновения. Женщина объяснила, что купила чучело для домашней коллекции, но не знала о правилах декларирования товаров.

Эксперты установили, что дериват сиамского крокодила попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. За незаконный ввоз чучела в отношении туристки возбудили два административных дела, а дериват конфисковали.

Ранее в России у туристок из Китая изъяли шкуры животных. 1,6 тысячи шкурок женщины упаковали в чемоданы и рюкзаки.