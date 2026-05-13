Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:41, 13 мая 2026Забота о себе

Раскрыт золотой стандарт ходьбы для долголетия

Физиотерапевт Макдауэлл: Пользу приносят даже пятиминутные прогулки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom

Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других патологий, считает врач-физиотерапевт Милица Макдауэлл. Золотой стандарт ходьбы для долголетия она раскрыла в интервью изданию Independent.

По словам специалиста, распространенная цель в 10 тысяч шагов не является универсальной нормой для каждого. Макдауэлл объяснила, что заметную пользу для организма приносят даже пятиминутные прогулки быстрым шагом. «Что угодно лучше, чем ничего», — подчеркнула эксперт.

Материалы по теме:
Весь мир верит в пользу десяти тысяч шагов. Сколько на самом деле надо ходить, чтобы не толстеть и быть здоровым
Весь мир верит в пользу десяти тысяч шагов.Сколько на самом деле надо ходить, чтобы не толстеть и быть здоровым
24 апреля 2024
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Физиотерапевт рассказала, что особенно важной отметкой считаются примерно семь тысяч шагов в день. Именно такой уровень активности многие исследования связывают со снижением риска ранней смерти, болезней сердца и возрастных нарушений памяти. Кроме того, регулярная ходьба помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и уменьшает вероятность падений у пожилых людей.

Макдауэлл добавила, что значение имеет не только количество шагов, но и качество движения. Она посоветовала следить за осанкой, выбирать более быстрый темп и стараться больше двигаться в течение дня. Также Макдауэлл рекомендовала сочетать прогулки с силовыми тренировками минимум два раза в неделю для поддержания мышц и суставов.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева предупредила, что для здоровья сердца также важно, как человек спит. По ее словам, сон менее шести-семи часов не позволяет сердечно-сосудистой системе восстановиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

    Гоблин рассказал о прочитанном в советской газете фейке про ЦРУ

    1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере из-за опасного вируса

    Борьбу с жилыми гаражами в России сочли бессмысленной

    Секретные данные Apple украли

    Похудевшая на 73 килограмма россиянка поразила результатом преображения

    Лавров назвал цель агрессии США против Ирана

    В российском регионе арестовали троих сотрудников детского сада

    Раскрыт план по свержению Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok