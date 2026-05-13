Известная российская юмористка рассказала об отказе от алкоголя

Юмористка Елизавета-Варвара Аранова заявила, что не употребляет алкоголь

Известная российская юмористка Елизавета-Варвара Аранова рассказала, что отказалась от алкоголя. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Аранова объяснила, что не пьет спиртное и не ходит в клубы из-за своего биполярного аффективного расстройства (БАР). Она объяснила, что алкоголь и нахождение в шумных компаниях негативно влияют на ее психику.

Юмористка пожаловалась, что в компаниях ее часто уговаривают выпить спиртное, когда узнают, что она не употребляет алкоголь. «Я научилась отстаивать границы благодаря алкоголю, который я не пью. (...) Я сначала очень плохо это отстаивала. Я настолько неуверенно говорила это "нет", что люди считывали, что я вот-вот соглашусь», — рассказала юмористка.

Ранее Аранова рассказала о жизни с БАР. По ее словам, из-за этого психического заболевания ей бывает сложно планировать жизнь.