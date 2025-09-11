Интернет и СМИ
19:32, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

Юмористка Аранова заявила, что из-за БАР ей бывает сложно планировать жизнь
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «Лиза Варвара Аранова»

Популярная российская юмористка Елизавета Варвара Аранова заявила, что ей бывает сложно строить планы из-за биполярного аффективного расстройства (БАР) — заболевания, при котором у человека без повода меняется настроение, а периоды мании могут сменяться депрессией. О жизни с психическим заболеванием она рассказала комику Сергею Мезенцеву, видео вышло на YouTube.

Аранова отметила, что жизнь с БАР можно описать фразой «горка, где ты на пике, а потом ты на дне». Она пояснила, что у людей с биполярным расстройством такие подъемы и спады, как правило, не имеют внешних причин, но какие-либо события могут усиливать проявления болезни.

«Если случилось что-то счастливое и ты разрешил себе сильно-сильно порадоваться, потом за это у тебя будет в разы сильнее спад. Ты вот так живешь сезонами. Щелк – и ты просто выключился из работы, у тебя нет никаких сил, ресурса, ничего, ты покинул общество», — отметила юмористка.

По словам Арановой, в последние годы она научилась прислушиваться к своему состоянию. Она добавила, что справляться с БАР ей во многом помогла психотерапия.

Ранее ведущая интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко заявила, что у нее диагностировали генерализованное тревожное расстройство. Юмористка добавила, что обследовалась у нескольких врачей, после чего начала принимать назначенные ей лекарства.

