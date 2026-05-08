Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:47, 8 мая 2026Моя страна

В Приморье прошел масштабный флешмоб среди женщин с одним именем

Во Владивостоке 100 девушек с именем Екатерина спели «Катюшу» ко Дню Победы
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ДВФУ

В Дальневосточном федеральном университете прошел флешмоб «Поем "Катюшу" вместе». В нем приняли участие 100 женщин с именем Екатерина, акция параллельно прошла в 20 разных регионах страны, рассказали в правительстве Приморского края.

Участницы собрались в кампусе высшего учебного заведения на острове Русский во Владивостоке. Все они были одеты в традиционные наряды, весенние платья и с косами в качестве прически — некоторые Катюши также были в военной форме.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что самой младшей участнице акции исполнилось всего пять лет. Вместе с ней популярную песню исполняли студентки, преподаватели, сотрудницы университета, жительницы и гостьи города.

«Такие мероприятия ярко демонстрируют, как живая история и культурное наследие объединяют людей разных поколений. Песня "Катюша", знакомая всем с детства, продолжает жить в наших сердцах, передаваясь из уст в уста», — прокомментировал флешмоб ректор университета Борис Коробец.

Ранее перечислили любимые военные фильмы россиян. В топе оказались такие картины, как «В бой идут одни "старики"» и «А зори здесь тихие».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Отец и мачеха ответили перед российским судом за избиение ребенка ремнем и кипятильником

    Противник военной помощи Украине стал премьером Болгарии

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok