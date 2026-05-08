В Приморье прошел масштабный флешмоб среди женщин с одним именем

Во Владивостоке 100 девушек с именем Екатерина спели «Катюшу» ко Дню Победы

В Дальневосточном федеральном университете прошел флешмоб «Поем "Катюшу" вместе». В нем приняли участие 100 женщин с именем Екатерина, акция параллельно прошла в 20 разных регионах страны, рассказали в правительстве Приморского края.

Участницы собрались в кампусе высшего учебного заведения на острове Русский во Владивостоке. Все они были одеты в традиционные наряды, весенние платья и с косами в качестве прически — некоторые Катюши также были в военной форме.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что самой младшей участнице акции исполнилось всего пять лет. Вместе с ней популярную песню исполняли студентки, преподаватели, сотрудницы университета, жительницы и гостьи города.

«Такие мероприятия ярко демонстрируют, как живая история и культурное наследие объединяют людей разных поколений. Песня "Катюша", знакомая всем с детства, продолжает жить в наших сердцах, передаваясь из уст в уста», — прокомментировал флешмоб ректор университета Борис Коробец.

Ранее перечислили любимые военные фильмы россиян. В топе оказались такие картины, как «В бой идут одни "старики"» и «А зори здесь тихие».