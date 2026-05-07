Названы любимые военные фильмы россиян

Россияне любят фильмы «В бой идут одни "старики"» и «А зори здесь тихие»

Любимые военные фильмы россиян — «В бой идут одни "старики"» и «А зори здесь тихие». Такие данные назвал аналитический центр ВЦИОМ в своем исследовании, сообщает ТАСС

Уточняется, что за первую ленту проголосовали 28 процентов опрошенных, а за вторую — 19 процентов. При этом старшее поколение соотечественников отдает предпочтение советской классике. К примеру, они любят смотреть «Они сражались за Родину», «Семнадцать мгновений весны», «Освобождение», «Летят журавли». А более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34», «Иди и смотри», «Брестская крепость».

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), который пройдет в сентябре во Владивостоке, состоится премьера полнометражного мультфильма «Капитан Невельской». Картина посвящена легендарному русскому адмиралу Геннадию Невельскому, связавшему жизнь и судьбу с освоением Дальнего Востока.