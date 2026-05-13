Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

Reuters: Пермский НПЗ приостановил переработку нефти после атаки беспилотников

Пермский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) остановил работу после пожара в результате удара украинского беспилотника, произошедшего 7 мая. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли сообщает Reuters.

Не работают все три установки первичной переработки нефти, а также некоторые вторичные установки. По словам собеседников агентства, на ремонт потребуется несколько недель.

Местные власти подтверждали атаку беспилотников на регион, находящийся более чем в 1,5 тысячи километров от территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако не уточняли, к каким повреждениям и на каком предприятии она привела.

В 2024 году Пермский НПЗ выпустил два миллиона тонн бензина и 5,3 миллиона тонн дизельного топлива. Объем переработки в тот год составил 12,6 миллиона тонн нефти.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в апреле добыча нефти в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте. Главной причиной снижения эксперты называют удары дронов по экспортной и перерабатывающей инфраструктуре.