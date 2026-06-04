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21:36, 4 июня 2026Ценности

Алеся Кафельникова прикрылась волосами для креативной съемки

Модель Алеся Кафельникова прикрылась волосами для креативной съемки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в креативной съемке. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира теннисиста Евгения Кафельникова позировала перед камерой в нарядах французского бренда Alaia. Так, она примерила кожаную куртку с брюками и туфлями на шпильках. Кроме того, 27-летняя манекенщица снялась топлес, прикрыв грудь волосами. Известно, что автором кадров выступила фотограф Анна Савко.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Просто безупречна», «Восторг и грация», «Ошеломительная», «Богиня», «Вау!» — восхитились юзеры.

В мае греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась благодаря густой черной моноброви, снялась обнаженной на мероприятии бренда Jean Paul Gaultier.

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