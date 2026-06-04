Путин рассказал о возможности переизбрания на новый срок

Путин заявил, что пока рано говорить о его переизбрании на новый срок в 2030 году

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности своего переизбрания на новый срок в 2030 году, заявив, что конституция позволяет ему баллотироваться, однако об этом рано говорить.

«Только Господь знает, хватит нам здоровья — и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — заявил российский лидер.

По его словам, сейчас перед Россией стоит много масштабных и острых вопросов, которые надо решать, думая о будущем страны.

Ранее Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах СВО.