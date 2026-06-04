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21:27, 4 июня 2026Россия

Путин рассказал о возможности переизбрания на новый срок

Путин заявил, что пока рано говорить о его переизбрании на новый срок в 2030 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности своего переизбрания на новый срок в 2030 году, заявив, что конституция позволяет ему баллотироваться, однако об этом рано говорить.

«Только Господь знает, хватит нам здоровья — и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — заявил российский лидер.

По его словам, сейчас перед Россией стоит много масштабных и острых вопросов, которые надо решать, думая о будущем страны.

Ранее Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах СВО.

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