12:12, 19 мая 2026Россия

Жители Ярославля описали момент удара дронов ВСУ по городу

Жительница атакованного ВСУ Ярославля рассказала, что услышала сильный хлопок
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жители Ярославля, который попал под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили, что слышали звуки летящих беспилотников и хлопки. Подробности атаки приводит 76.ru.

«Страшно очень. Я сначала проснулась, был очень слабый хлопок, где-то в 3:59, потом в 4:28 сирена завыла и хлопок прямо большой, потом еще один чуточку слабее», — рассказала одна из жительниц.

Другой житель заявил, что слышал сразу несколько хлопков — звук шел из разных районов. После атаки горожане призвали властей обучить людей правильному поведению в таких ситуациях.

ВСУ атаковали Ярославль в ночь на 19 мая. В результате массированного удара беспилотников в городе загорелся один из промышленных объектов. После атаки власти перекрыли движение транспорта в сторону Москвы.

