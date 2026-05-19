Жители Ярославля описали момент удара дронов ВСУ по городу

Жительница атакованного ВСУ Ярославля рассказала, что услышала сильный хлопок

Жители Ярославля, который попал под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили, что слышали звуки летящих беспилотников и хлопки. Подробности атаки приводит 76.ru.

«Страшно очень. Я сначала проснулась, был очень слабый хлопок, где-то в 3:59, потом в 4:28 сирена завыла и хлопок прямо большой, потом еще один чуточку слабее», — рассказала одна из жительниц.

Другой житель заявил, что слышал сразу несколько хлопков — звук шел из разных районов. После атаки горожане призвали властей обучить людей правильному поведению в таких ситуациях.

ВСУ атаковали Ярославль в ночь на 19 мая. В результате массированного удара беспилотников в городе загорелся один из промышленных объектов. После атаки власти перекрыли движение транспорта в сторону Москвы.