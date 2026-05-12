В России испытали ракетный комплекс «Сармат». Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно

Командующий РВСН Каракаев: РФ успешно испытала ракетный комплекс «Сармат»

Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Об испытаниях президенту России Владимиру Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

По словам командующего РВСН, развертывание данного ракетного комплекса многократно повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России. Он подчеркнул, что результаты испытаний «Сармата» подтвердили правильность и эффективность заданных комплексу характеристик.

Глава России заслушал доклад, а также поздравил Каракаева с успешным запуском МБР. «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», — заявил президент.

Ожидается, что первый полк с «Сарматами» поставят на боевое дежурство уже к концу текущего года. Ранее генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь также отмечал, что «Сармат» является единственной ракетой, которая способна облететь всю Землю и ударить по любой точке мира.

Путин раскрыл дальность «Сармата»

Дальность применения МБР «Сармат» может достигать более 35 тысяч километров. О характеристиках новейшей ракеты рассказал глава России Владимир Путин.

Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Политик напомнил, что «Сармат» создают на замену ракетному комплексу «Воевода», который был сконструирован еще в годы СССР. По своим боевым качествам «Воевода» сильно уступает новейшей разработке — это особенно ощущается по части дальности полета и забрасываемого веса.

Путин добавил, что суммарная мощность доставляемого «Сарматом» боезаряда в четыре раза превышает мощность любого из существующих западных аналогов.

«Сармат» назвали ключом к независимости России

Успешные испытания новейшей МБР «Сармат» предшествуют постановке ракетного комплекса на полноценное боевое дежурство. Его принятие на вооружение станет ключом к еще более сильной и независимой позиции России, заявил в беседе с «Лайфом» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Мы ждали эту новость. (…) Есть полная уверенность, что комплекс на сегодняшний день готов к использованию по своему предназначению Андрей Картаполов председатель комитета Госдумы по обороне

Парламентарий напомнил, что ракетный комплекс может решать задачи как стратегического сдерживания, так и поражения. Он выразил уверенность в том, что «Сармат» сделает Россию по-настоящему «свободной и защищенной».