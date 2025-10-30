Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

Медведев: Бельгия исчезнет при испытании «Посейдона»

Подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» можно с полной уверенностью считать оружием Судного дня. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик уточнил, что именно эта новинка в российском арсенале, в отличие от ракеты «Буревестник», может носить такое звание.

Поздравляю всех друзей России (и особенно — имбецила министра обороны Бельгии) с успешным испытанием «Посейдона» Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Позднее в сети Медведеву предложили порассуждать, что будет с Бельгией, если эту европейскую страну использовать в качестве тестовой площадки для «Посейдона». «Тогда Бельгия исчезнет», — ответил политик.

Столь радикальное высказывание в адрес Бельгии и ее руководства связано с заявлением министра обороны королевства Тео Франкена. Тот в интервью газете Morgen призвал «стереть Москву с карты мира». Позднее посольство России в Брюсселе расценило эти слова как маразм и «ярчайшее проявление милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны».

Об успешном испытании «Посейдона» сообщил Путин

Торпеда «Посейдон», которая является носителем ядерного заряда, предназначен для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника. Предположительно, такие подводные беспилотники входят в арсенал атомной подлодки спецназначения «Белгород». Тактико-технические характеристики «Посейдона» засекречены.

28 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». По его словам, проверка возможностей «Посейдона» — это огромный успех. Президент рассказал, что при испытаниях аппарата удалось запустить атомную энергетическую установку. На ней беспилотник прошел «определенное количество времени».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что аналогов «Посейдона» ни у одной страны не существует. Также нет и средств противодействия подобному типу вооружений, добавил законотворец.

В России объяснили смысл заявлений о «Посейдоне»

Раскрытие информации о беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-28 «Сармат» означает усиление боеготовности страны, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру». «То есть страна готова вести боевые действия с теми, кто на нее посягнет в любом формате», — объяснил депутат.

В августе военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что удар «Посейдона» может вызвать цунами, способное смыть прибрежную инфраструктуру неприятеля. Изделие в несколько раз превосходит обычные торпеды по скорости, и его сложно обнаружить при приближении к цели.

Издание Express отметило, что заявление Путина об испытаниях «Посейдона» вызвало тревогу на Западе. Там признали, что аппарат, среди прочего, способен нанести большой ущерб Великобритании.