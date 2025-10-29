Россия
22:00, 29 октября 2025

Медведев рассказал о российском оружии «Судного дня»

Медведев: «Посейдон» в полном смысле можно считать оружием «Судного дня»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Pitalev / RIA Novosti / Reuters

Подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» можно с полной уверенностью считать оружием судного дня. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

«В отличие от "Буревестника", "Посейдон" может в полном смысле рассматриваться как оружие судного дня», — написал он. Политик также поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием этого оружия.

Об испытании «Посейдона» 28 октября сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал проверку возможностей аппарата огромным успехом и уточнил, что при испытаниях удалось запустить атомную энергетическую установку.

