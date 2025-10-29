Интернет и СМИ
Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

Express: Заявление Путина об испытаниях «Посейдона» вызвало тревогу на Западе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина об испытаниях беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон» вызвало тревогу на Западе. Это следует из материала британского издания Express.

«Владимир Путин сообщил о начале испытаний нового (...) российского подводного аппарата "Посейдон"», — говорится в статье западного издания. Отмечается, что аппарат вызывает тревогу, потому что он способен нанести большой ущерб Великобритании.

Об испытании «Посейдона» Путин рассказал 28 октября. Глава государства назвал проверку возможностей аппарата огромным успехом и уточнил, что при испытаниях удалось запустить атомную энергетическую установку.

Перед этим военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что удар «Посейдона» может вызвать цунами, способное смыть прибрежную инфраструктуру неприятеля. По его словам, изделие в несколько раз превосходит обычные торпеды по скорости.

.
