Доктор Мясников раскрыл защищающую от рака группу продуктов

Врач Мясников заявил, что жирные сорта рыбы снижают риск развития рака

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл группу продуктов, которую следует включить в рацион для профилактики рака. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников спросил у гостьи программы, может ли употребление жирных сортов рыбы защитить от онкологических заболеваний. Она ответила положительно. Врач с ней согласился.

«Жирные сорта рыбы (...) действительно снижают риск развития рака и колоректального рака (злокачественная опухоль толстого кишечника — прим. «Ленты.ру») в частности», — заявил ведущий.

