Посольство России ответило на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

Посольство РФ назвало ненормальными угрозы Франкена стереть Москву с карты мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Тео Франкен

Тео Франкен. Фото: Dirk Waem / Globallookpress.com

Угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена «стереть Москву с карты мира» ненормальны и безответственны. Об этом говорится в заявлении посольства России в Бельгии, опубликованном в Telegram.

«К сожалению, эскапады Тео Франкена — ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны», — прокомментировали в диппредставительстве интервью бельгийского политика газете Morgen.

В посольстве назвали высказывания Франкена «маразмом» и отметили, что именно такие политики-ястребы, а не Россия представляют угрозу для будущего Европы и способны ввергнуть ее в новую войну.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках стран НАТО принудить Вашингтон отказаться от мирных переговоров по Украине. Глава дипведомства выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп останется верен принципам, которые были согласованы в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

