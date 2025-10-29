Наука и техника
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»

Картаполов: «Посейдон» может выводить из строя государства, аналогов ему нет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Аналогов беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон» не существует. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, новое оружие может уничтожать государства или наносить такой урон, что они оказываются не способными продолжать боевое сопротивление. «Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет», — заявил спикер.

Картаполов заверил, что Россия является единственной страной, которая располагает данным видом вооружений. «На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, потому что они есть только у нас», — рассказал он.

Об испытании беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон» президент России Владимир Путин рассказал во вторник, 28 октября. Он назвал проверку возможностей оружия огромным успехом.

