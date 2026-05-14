Фицо раскритиковал действия ЕС в отношении России фразой «Мы такие идиоты?»

02:07, 14 мая 2026

Фицо о плане ЕС отказаться от энергоресурсов из России: Мы такие идиоты?
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роберт Фицо. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой стратегии Евросоюза по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Об этом сообщает издание Hlavný Denník.

Выступая в Братиславе, политик задался риторическим вопросом: «Мы такие идиоты?»

Фицо возмутило, что некоторые страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ, одновременно декларируя прекращение импорта. «То есть нам нельзя, а Франции можно?» — заявил премьер.

Он также предупредил, что отказ от поставок энергоресурсов из России только усилит зависимость Европы от США. По его словам, американские компании будут покупать углеводороды у Москвы и перепродавать их странам ЕС по более высоким ценам.

В прошлом месяце Европейский союз нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России. В годовом выражении апрельский импорт вырос на 15,5 процента и достиг 2,169 миллиарда кубометров. Относительно марта наблюдается снижение на 11,8 процента.

