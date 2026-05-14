Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 14 мая 2026Интернет и СМИ

Девушка годами мстила отцу-тирану и осталась безнаказанной

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maya Kruchankova / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Arielleluv рассказала, как много лет мстила отцу за его отношение к ней. Девушка отметила, что смогла остаться безнаказанной.

По словам автора, ее отец регулярно унижал дочь с раннего возраста. «Он обзывал меня, говорил ужасные вещи, например: "О, если ты умрешь в пятницу, в субботу мы будем грустить, в воскресенье будут похороны, а к понедельнику мы смиримся". Однажды на круизном лайнере он поставил мне подножку, потому что я "раздражала" его своими попытками привлечь к себе внимание. Как-то раз он заставил меня сидеть за столом почти шесть часов, потому что я не хотела есть капусту», — перечислила девушка.

В один из дней, когда девочке было восемь лет, она подслушала разговор отца с его братом в саду. Он жаловался, что дочь похожа на хорька из-за своей назойливости и гиперактивности. Заметив дочь, отец приказал ей: «Принеси мне воды, хорек».

«Я так разозлилась, что, набрав огромную чашку, очень обильно нахаркала в воду и засыпала все льдом. Помню, как я смеялась, когда он выпил всю кружку. На этом я не остановилась. Если он говорил или делал что-то неприятное, я плевала во все: в его полотенце, на расческу и клавиатуру, даже в лосьоны», — написала девушка.

Она делала это на протяжении многих лет и прекратила, только поступив в старшую школу. Плевки стали для нее способом компенсировать испытываемое унижение.

Ранее мужчина жестоко отомстил чересчур правильному соседу за назойливость. Тот, сам будучи фанатом исключительного порядка на придомовом участке, донимал этим и других жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    В США разоблачили Зеленского

    Фицо раскритиковал действия ЕС в отношении России фразой «Мы такие идиоты?»

    Консул рассказал о выдаче виз российским дипломатам в Швейцарии

    Учительница занялась сексом со школьником в пикапе и попалась из-за мужа

    Американский Nightwatch уличили в слежке за российским «Сарматом»

    Россиянам напомнили о приближающейся короткой рабочей недели

    На Западе пристыдили Каллас после ее ответа Путину

    Глава МИД Ирана пригрозил ответственностью сотрудничающим с Израилем странам

    США начали запасаться огромным количеством оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok