Девушка годами мстила отцу-тирану и осталась безнаказанной

Пользовательница Reddit с ником Arielleluv рассказала, как много лет мстила отцу за его отношение к ней. Девушка отметила, что смогла остаться безнаказанной.

По словам автора, ее отец регулярно унижал дочь с раннего возраста. «Он обзывал меня, говорил ужасные вещи, например: "О, если ты умрешь в пятницу, в субботу мы будем грустить, в воскресенье будут похороны, а к понедельнику мы смиримся". Однажды на круизном лайнере он поставил мне подножку, потому что я "раздражала" его своими попытками привлечь к себе внимание. Как-то раз он заставил меня сидеть за столом почти шесть часов, потому что я не хотела есть капусту», — перечислила девушка.

В один из дней, когда девочке было восемь лет, она подслушала разговор отца с его братом в саду. Он жаловался, что дочь похожа на хорька из-за своей назойливости и гиперактивности. Заметив дочь, отец приказал ей: «Принеси мне воды, хорек».

«Я так разозлилась, что, набрав огромную чашку, очень обильно нахаркала в воду и засыпала все льдом. Помню, как я смеялась, когда он выпил всю кружку. На этом я не остановилась. Если он говорил или делал что-то неприятное, я плевала во все: в его полотенце, на расческу и клавиатуру, даже в лосьоны», — написала девушка.

Она делала это на протяжении многих лет и прекратила, только поступив в старшую школу. Плевки стали для нее способом компенсировать испытываемое унижение.

