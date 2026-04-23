02:31, 23 апреля 2026

Мужчина жестоко отомстил чересчур правильному соседу за назойливость

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: africa_pink / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником realSailorJim пожаловался на своего чрезмерно дотошного соседа. Тот, сам будучи фанатом исключительного порядка на придомовом участке, донимает этим и других жителей.

«У него странная одержимость своим двором. Уверен, вы все встречали таких парней. Его двор может соперничать по состоянию с большинством полей для гольфа. На его газонокосилку установлено специальное оборудование, обеспечивающее чередование полос на газоне. Он постоянно ухаживает за кустарниками, чтобы они были безупречными и имели идеально ровную геометрическую форму. Одним словом... он придурок», — написал мужчина.

Другие жители района не готовы уделять столько внимания своему газону, и автор — в их числе. Однако каждый раз, когда он берется за очистку участка от сорняков, правильный сосед начинает донимать его советами, упрекая в нерадивом отношении к траве и заросшим дорожкам. Автор изо всех сил старается игнорировать эту назойливую заботу, однако от раздражения это его все равно не спасает.

«Поэтому я решил дать ему повод для беспокойства и начал выгуливать собак моей сестры. Возвращаясь обратно, я разбрасываю клевер и репейник по лужайке перед домом соседа. Благодаря этому через пару недель его некогда идеальный газон превращается в сплошную массу сорняков. Это вынуждает его постоянно пропалывать их и разбрасывать гербициды», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

