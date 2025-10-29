Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:58, 29 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили решение раскрыть информацию о «Посейдоне», «Буревестнике» и «Сармате»

Колесник объяснил решение раскрыть данные о новом оружии усилением боеготовности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Раскрытие информации о беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-28 «Сармат» означает усиление боеготовности страны, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это означает усиление боеготовности страны, а особенно в современных реалиях. "Посейдон" — это подводный беспилотник, который может лежать как мина. "Сармат" уже достаточно давно [известен]. "Буревестник", "Орешник" могут нести как обычный, так и ядерный заряд. То есть страна готова вести боевые действия с теми, кто на нее посягнет в любом формате», — объяснил депутат.

Материалы по теме:
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка сообщил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» в скором времени встанет на боевое дежурство. Отмечается, что «Сармат» может нанести удар по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, обходя средства противоракетной обороны.

Также Путин сообщил, что во вторник, 28 октября, в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». По его словам, проверка возможностей «Посейдона» — это огромный успех.

26 октября российский лидер также рассказал, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Путин подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости