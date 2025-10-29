Медведев прокомментировал предложение испытать «Посейдон» на Бельгии

Медведев: Если испытать «Посейдон» на Бельгии, то она исчезнет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил пользователю в X, предложившему использовать Бельгию в качестве тестовой площадки для «Посейдона». Он прокомментировал идею на своей странице в соцсети.

«Мне кажется, нужно больше испытаний… С использованием Бельгии в качестве испытательного полигона», — написал пользователь с ником SelfMade.

«Тогда Бельгия исчезнет», — ответил политик.

Ранее Медведев заявил, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» можно с полной уверенностью считать оружием Судного дня. Он также поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием этого оружия.