На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

Песков посоветовал обратиться к военным за сведениями об испытаниях «Сармата»

Западные СМИ заявили, что на космодроме Плесецк в Архангельской области, где проходили испытания ракеты «Сармат», произошел инцидент. Об этом, по их данным, свидетельствуют съемки со спутника. В Кремле, отвечая на вопрос журналистов о случившемся, заявили, что не располагают информацией и предложили обратиться за комментарием в Минобороны России.

Кремлю ничего неизвестно о неудаче на испытаниях «Сармата»

Официальных сообщений о подготовке «Сармата» к испытаниям не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться к военным.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал он.

Первым о неудачных испытаниях ракеты, которую журналисты называют супероружием президента России Владимира Путина, сообщил OSINT-проект MeNMyRC. Исследователи опубликовали снимки со спутника. Аналитики допустили, что там проводились испытания «Сармата» или подготовка к ним.

Позже был замечен американский самолет-разведчик Cobra ball, базирующийся на Аляске. Его используют для мониторинга запусков баллистических ракет.

Фото: РИА Новости

Путин сообщал о поставке «Сарматов» в войска в феврале

Президент России в феврале рассказал, что первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат» поставлены в войска. Тогда же Путин сообщал, что в скором времени их продемонстрируют в районах базирования на дежурстве.

В Великобритании отмечали, что ракетный комплекс способен поражать несколько целей противника одновременно и может устроить конец света. «Сармат», значащийся как «Сатана-II» в классификации НАТО, состоит из нескольких установок с независимым наведением, благодаря чему комплекс может уничтожать несколько целей одновременно на расстояния от 10 до 18 тысяч километров. Тем самым «Сармат» покрывает площадь, равную территории Европы и США.