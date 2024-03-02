В Британии назвали ошеломительным супероружие Путина

Express: российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

Российский ракетный комплекс «Сармат», названный супероружием президента Владимира Путина, способен поражать несколько целей противника одновременно и может устроить конец света. Об этом пишет британское издание Express.

В публикации назвали ошеломительными возможности ракеты. «Сармат», значащийся как «Сатана-II» в классификации НАТО состоит из нескольких установок с независимым наведением, благодаря чему комплекс может уничтожать несколько целей одновременно на расстояния от 10 до 18 тысяч километров. Тем самым «Сармат» покрывает площадь, равную территории Европы и США.

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о планах показать в скором времени новые тяжелые МБР «Сармат» на боевом дежурстве.

«Сармат» представляет стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса.