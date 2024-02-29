Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

Путин заявил, что РФ скоро продемонстрирует ракеты «Сармат» на боевом дежурстве

Российская армия применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» в боях в ходе спецоперации. По словам главы государства Владимира Путина, техника подтвердила свои характеристики.

Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции Владимир Путин президент России

Ударный гиперзвуковой комплекс «Циркон» также применялся в бою, отметил президент, добавив, что система в строю.

Ракеты признавали опаснейшим российским оружием

В январе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую противоракетную оборону (ПРО)

На мой взгляд, сегодня «Циркон» — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолеть любую защиту врага Борис Обносов гендиректор КТРВ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

А американское издание Military Watch Magazine назвало «Кинжал», разработанный для истребителя МиГ-31, одной из самых опасных российских ракет, применяемых в зоне спецоперации.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана в реутовском ВПК «НПО машиностроения». Осенью 2021 года сообщалось о начале первых испытаний ракеты с подводного носителя — атомной подводной лодки «Северодвинск».

Первые серийные «Сарматы» поставлены в войска

Первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат» поставлены в войска, в скором времени бойцы продемонстрируют их в районах базирования на дежурстве, пообещал Путин.

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом Путиным заявлял, что работы по постановке «Сарматов» завершаются. В январе заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в стране подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, удар стратегическим ракетным комплексом с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой отразить невозможно. Он подчеркнул, что комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире.

Это уникальный комплекс, который позволяет нам в случае агрессии врага нанести ему удар, который отразить будет невозможно Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Разрабатывался с начала 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», первый запуск ракеты состоялся 20 апреля 2022 года.