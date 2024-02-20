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19:55, 20 февраля 2024Наука и техника

Шойгу рассказал о завершающихся работах по «Сармату»

Шойгу: работы по постановке стратегического комплекса «Сармат» завершаются

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Работы по постановке российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» завершаются. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Все знают, что у нас есть, и вы об этом открыто сказали в 2018 году в своем послании Федеральному собранию фактически на весь мир. Они (Запад — прим. «Ленты ру») знают, что у нас на стадии завершения [работы] и по "Посейдону", и по "Пересвету", и по "Буревестнику", и по "Сармату", и по "Авангарду" завершена работа — два полка практически стоят на вооружении, на боевом дежурстве», — сказал он.

В январе заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в стране подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

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В том же месяце замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что завершение работ по постановке «Сармата» на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения — одна из основных задач в ходе обеспечения Вооруженных сил России в 2024 году.

В сентябре военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о траектории полета межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую невозможно рассчитать из-за маневрирования.

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      Даниил Иринин
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