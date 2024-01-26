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18:15, 26 января 2024Наука и техника

Постановку «Сармата» на боевое дежурство завершат в 2024 году

МО РФ: постановку комплекса «Сармат» на боевое дежурство завершат в 2024 году

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Завершение работ по постановке стратегического ракетного комплекса «Сармат» на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — одна из основных задач в ходе обеспечения Вооруженных сил России в 2024 году. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе Единого дня приемки военной продукции, передает РИА Новости.

«В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск (сил) являются (...) завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ — атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", подводных лодок и надводных кораблей», — сказал заместитель главы Министерства обороны (МО).

Среди основных задач 2024 года он также назвал выполнение графиков поставки особо востребованных образцов вооружения и техники, наращивание объемов производства боеприпасов, дронов, развитие систем радиоэлектронной борьбы, разведки и контрбатарейной борьбы, а также артиллерийских систем.

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По оценке Криворучко, «сегодня есть уверенность, что указанные задачи будут безусловно выполнены, а темп поставки в войска необходимой техники впредь будет только наращиваться».

Ранее в январе глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что атомную подлодку «Князь Пожарский» проекта 955А выведут из эллинга «Севмаша» 3 февраля.

В декабре зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что «Сармат» является самой мощной в мире баллистической ракетой.

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      Даниил Иринин
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