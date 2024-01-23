Названа дата вывода ракетоносца «Князь Пожарский» из эллинга

Мальцев: ракетоносец «Князь Пожарский» выведут из эллинга 3 февраля

Атомную подводную лодку (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта 955А (шифр «Борей-А») выведут из эллинга «Севмаша» 3 февраля. Об этом со ссылкой на главу Общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева сообщает ТАСС.

«Корабелы "Севмаша" выведут из эллинга и спустят на воду атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") 3 февраля», — сказал он.

Ранее агентство со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли назвало 31 января датой вывода ракетоносца из эллинга.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что Военно-морской флот России получит в 2024 году АПЛ «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и еще три подлодки.