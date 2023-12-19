ВМФ России получит подводный крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году

Шойгу: ВМФ России получит АПЛ «Князь Пожарский» и еще три подлодки в 2024 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит в 2024 году атомную подводную лодку (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и еще три подлодки. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, передает РИА Новости.

«Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей», — сказал он, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил России на 2024 год.

Подлодки проектов 955 и 955А разрабатывали в качестве замены АПЛ проекта 941 «Акула» и 667БДРМ «Дельфин». «Бореи» получили торпедные аппараты и пусковые установки комплекса Д-30 с баллистическими ракетами «Булава».

Ранее в декабре президент Владимир Путин сообщил, что судостроительное предприятие «Севмаш» в ближайшие годы передаст ВМФ России еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А».

В июне генеральный директор Северного машиностроительного предприятия Михаил Будниченко рассказал, что верфь приступила к электромонтажным работам на АПЛ «Князь Пожарский» проекта 955А.