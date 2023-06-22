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04:26, 22 июня 2023Наука и техника

В России рассказали о ходе работ на подлодке «Князь Пожарский»

Глава «Севмаша» Будниченко: на АПЛ «Князь Пожарский» приступили к электромонтажным работам

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

Северное машиностроительное предприятие («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступило к электромонтажным работам на атомной подводной лодке (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта 955А (шифр «Борей-А»). О ходе работ генеральный директор верфи Михаил Будниченко сообщил ТАСС.

«Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проходит стапельный период, приступаем к электромонтажным работам», — сказал глава предприятия в ходе Международного военно-морского салона.

По его словам, после завершения строительства на стапеле «Князь Пожарский» выведут из эллинга и спустят на воду для достройки и испытаний.

«Князь Пожарский» — пятая подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого проекта несут по 16 баллистических ракет «Булава». Также «Борей-А» получил шесть торпедных аппаратов.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» передаст флоту подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» до конца 2023 года.

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