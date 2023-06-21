Назван сроки появления в ВМФ новой атомной подлодки и крейсера

Глава ОСК Рахманов: крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» включат в ВМФ в 2023 году

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, когда атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А «Борей-А» «Император Александр III» и атомная подлодка (АПЛ) проекта 885М «Красноярск» будут включены в Военно-морской флот (ВМФ РФ). Его слова приводит ТАСС.

Рахманов заявил, что «Севмаш» передаст флоту по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» («Император Александр III») и «Ясень-М» («Красноярск»), а Адмиралтейские верфи — три дизель-электрические подводные лодки проектов «Лада» и «Варшавянка» до конца 2023 года.

Ранее Рахманов заявил, что испытания новейшего фрегата с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Головко» завершат в ближайшие дни. В апреле сообщалось, что «Адмирал Головко» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» и «Оникс» в ходе государственных испытаний в зоне ответственности Северного флота.

