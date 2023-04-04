«Адмирал Головко» выполнит пуски крылатых ракет

ТАСС: фрегат «Адмирал Головко» выполнит пуски ракет «Калибр» и «Оникс» в ходе испытаний

Новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 выполнит пуски крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс» в ходе государственных испытаний в зоне ответственности Северного флота. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Фрегат "Адмирал Головко" на днях прибыл в Североморск, совершив переход с Балтики. Цель перехода — проведение пусков крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс" в ходе государственных испытаний», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что после пусков фрегат вернется на «Северную верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ревизии систем и механизмов. После этого корабль передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В марте Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для проведения заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море.

В том же месяце в «Северной верфи» рассказали, что «Адмирал Головко» могут передать ВМФ России во втором квартале 2023 года.