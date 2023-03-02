Раскрыты сроки передачи ВМФ России фрегата «Адмирал Головко»

«Северная верфь»: фрегат «Адмирал Головко» будет передан ВМФ России во втором квартале

Фрегат «Адмирал Головко» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России во втором квартале. Сроки передачи флоту нового корабля ТАСС раскрыли в «Северной верфи».

«По существующим планам передача "Адмирала Головко" предполагается во втором квартале 2023 года. Решение о точной дате примет главкомат ВМФ», — сказал собеседник.

В феврале «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России сообщил, что в 2023 году ВМФ страны пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий».

В январе ТАСС со ссылкой на источник писал, что «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ России в марте.