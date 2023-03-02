Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:57, 2 марта 2023Наука и техника

Раскрыты сроки передачи ВМФ России фрегата «Адмирал Головко»

«Северная верфь»: фрегат «Адмирал Головко» будет передан ВМФ России во втором квартале

Фото: Пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Головко» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России во втором квартале. Сроки передачи флоту нового корабля ТАСС раскрыли в «Северной верфи».

«По существующим планам передача "Адмирала Головко" предполагается во втором квартале 2023 года. Решение о точной дате примет главкомат ВМФ», — сказал собеседник.

В феврале «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России сообщил, что в 2023 году ВМФ страны пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий».

В январе ТАСС со ссылкой на источник писал, что «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ России в марте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье
Футболиста «Локомотива» обвинили в домашнем насилии
Пьяная беременная россиянка без прав насмерть сбила пенсионера
В Раде допустили отступление ВСУ из Артемовска
Россиянин выстрелил в голову шумному соседу из травматического пистолета
Раскрыты сроки передачи ВМФ России фрегата «Адмирал Головко»
Иран возмутился отсутствием доказательств поставок БПЛА России
Москвичи устроили флешмоб на новой станции БКЛ и попали на видео
Экспортная выручка российских IT-компаний рухнула
В Москве за утро два человека попали под поезд в метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.