В России заключат контракт на строительство шести фрегатов

ТАСС: на форуме «Армия-2023» заключат контракт на строительство шести фрегатов

На форуме «Армия-2023» Минобороны России планирует заключить с Амурским судостроительным заводом контракт на строительство шести фрегатов проектов 22350 и 22350М. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Отмечается, что серию из шести кораблей будут строить для Тихоокеанского флота России. Для этого, по словам собеседника агентства, на Амурском судостроительном заводе завершается масштабная реорганизация, в частности, освобождены эллинги для строительства двух фрегатов.

«Это будет серия из шести кораблей дальней морской зоны проекта 22350 и модернизированной версии 22350М», — сказал источник.

В январе ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 планируют передать Военно-морскому флоту России в марте.

В том же месяце фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 впервые отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике.