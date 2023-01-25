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09:26, 25 января 2023Наука и техника

Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар «Цирконом»

Минобороны РФ: фрегат «Адмирал Горшков» отработал применение «Циркона» в Атлантике

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что учение по применению гиперзвукового ракетного оружия было проведено с помощью компьютерного моделирования. Цель имитировала корабль условного противника, находящегося на удалении более 900 километров.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», примет участие в совместных учениях с Военно-морскими силами (ВМС) Китая и ЮАР. Учения с участием кораблей России, Китая и ЮАР пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах города Дурбан и залива Ричардс-Бей.

В январе стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» провел учения по противовоздушной обороне в Норвежском море. Учения также проводили при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки.

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Леонид Немов
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