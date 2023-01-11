Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 11 января 2023Наука и техника

Российский корабль с «Цирконами» провел учения в Норвежском море

Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» провел учения по ПВО в Норвежском море

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который несет гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Норвежском море в сложных условиях. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что экипаж корабля провел учения по отражению средств воздушного нападения, авиации и противокорабельных ракет условного противника в сложных гидрометеорологических условиях. В период проведения учений скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а волнение в море составило три-четыре балла.

В Минобороны сообщили, что учения провели при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей средствами ПВО корабля.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Командование плаванием отряда кораблей в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама» осуществляет командир дивизии ракетных кораблей Северного флота капитан первого ранга Олег Гладкий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в походе по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю «Адмирал Горшков» проведет учения с ракетами «Циркон».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева
Российские войска взяли под контроль поселок Подгородное в ДНР
Полиция заинтересовалась дракой российской учительницы с пятиклассницей
Экономика Казахстана выросла на 3,1 процента
Британская армия пострадала из-за помощи ВСУ
Россияне назвали главного политика 2022 года
Москвичам пообещали потепление до нуля градусов
В России выявили 4201 случай коронавируса
Запад усомнился в возможности Киева наступать из-за нехватки танков
«Магнит» запустит новую сеть магазинов для бедных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.