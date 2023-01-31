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12:55, 31 января 2023Наука и техника

Фрегат «Адмирал Головко» передадут флоту в марте

ТАСС: фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 могут передать ВМФ России в марте 2023 года

Фото: Пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в марте 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

«По существующим планам передача "Адмирала Головко" предполагается в марте. Решение о точной дате примет главком ВМФ», — сказал он.

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в 2020 году. Корабль получил универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14, который позволит использовать ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон».

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В декабре Минобороны России сообщило, что «Адмирал Головко» вышел в море на второй этап заводских ходовых испытаний. В том же месяце успешно завершили первый этап испытаний в Финском заливе. Первый выход в море продлился 10 суток. В ходе испытаний проверили маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что фрегат «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.

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Даниил Иринин
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