Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:00, 6 декабря 2022Наука и техника

Фрегат «Адмирал Головко» завершил первый этап испытаний

Минобороны России: фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 завершил первый этап испытаний

Фото: Виктор Чумаков / Пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который является третьим кораблем проекта, успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж корабля и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено проверке главной энергетической установки фрегата, навигационного комплекса, аппаратуры связи и радиотехнического вооружения», — говорится в сообщении.

Об успешном завершении первого этапа испытаний корабля доложили главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову. На судостроительном предприятии «Северная верфь» фрегат подготовят к прохождению следующего этапа заводских ходовых испытаний в морских полигонах Балтийского флота.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что фрегат Северного флота России «Адмирал Горшков» прошел техническое обслуживание. Работы выполнил Кронштадтский морской завод.

В том же месяце гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что на предприятии заложат дополнительно еще пять кораблей проекта 22350.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске из-за поисков неизвестного с пулеметом
Туристка познакомилась в соцсетях с мужчиной на Бали и была изнасилована
В ООН заявили о войне с природой
Движение транспорта в Новошахтинске остановили из-за неизвестного с пулеметом
В Москве по требованию ФСБ заочно арестованы украинские чиновники
Блогерша раскрыла дешевое средство для чистки кожаных ботинок
Малышева развеяла миф об антибиотиках
В Южной Корее открыли центр по разработке беспилотных космических аппаратов
Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео
Финляндия резко увеличила закупки у России одного металла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.