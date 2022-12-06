Фрегат «Адмирал Головко» завершил первый этап испытаний

Минобороны России: фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 завершил первый этап испытаний

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который является третьим кораблем проекта, успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж корабля и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено проверке главной энергетической установки фрегата, навигационного комплекса, аппаратуры связи и радиотехнического вооружения», — говорится в сообщении.

Об успешном завершении первого этапа испытаний корабля доложили главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову. На судостроительном предприятии «Северная верфь» фрегат подготовят к прохождению следующего этапа заводских ходовых испытаний в морских полигонах Балтийского флота.

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что фрегат Северного флота России «Адмирал Горшков» прошел техническое обслуживание. Работы выполнил Кронштадтский морской завод.

В том же месяце гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что на предприятии заложат дополнительно еще пять кораблей проекта 22350.