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11:49, 15 ноября 2022Наука и техника

В России заложат еще пять «адмиральских» кораблей

«Северная верфь»: будет заложено дополнительно еще пять фрегатов проекта 22350

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российское судостроительное предприятие «Северная верфь» заложит дополнительно еще пять кораблей адмиральского проекта 22350. Об этом ТАСС сообщил гендиректор завода Игорь Орлов.

«Конечно, продолжаем строить серию фрегатов. Она у нас большая, длинная. Еще впереди пять кораблей. Помимо того, что мы сейчас завершаем строительство», — рассказал руководитель производства.

Он отметил, что в настоящее время предприятие строит «массу своих кораблей».

«Сейчас идет их активное строительство. Если предыдущие два года стали периодом активных закладок, то сейчас наступает период активной сдачи кораблей. Хотя вот эта численность — от полутора до двух десятков в разных стадиях строительства — будет оставаться», — добавил гендиректор.

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Орлов также рассказал, что в настоящее время на верфи строится корвет «Дерзкий» нового поколения проекта 20386. «У нас работы много, она очень масштабная и серьезная», — сказал руководитель.

В ноябре Орлов сказал, что в настоящее время судостроительный завод «Северная верфь» ведет строительство 20 кораблей и судов.

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Иван Потапов
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