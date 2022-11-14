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19:51, 14 ноября 2022Наука и техника

В «Северной верфи» назвали количество одновременно строящихся кораблей

Гендиректор «Северной верфи» Орлов: завод одновременно строит 20 кораблей и судов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Судостроительный завод «Северная верфь» одновременно ведет строительство 20 кораблей и судов. Количество строящихся кораблей назвал генеральный директор предприятия Игорь Орлов, пишет ТАСС.

«Сейчас у нас огромный портфель заказов, такого портфеля [заказов] такого класса судов ранее не было. По нашим подсчетам, сейчас одновременно в строительстве на разных этапах находятся 20 кораблей, в том числе 9 военных и 11 гражданских», — сказал Орлов.

По его словам, строящиеся военные и гражданские корабли по классу и уровню сложности «относятся к разряду самых лучших в мире». «Это — наши фрегаты, наши корветы, траулеры, ярусоловы. Все они — это судостроительный взгляд в будущее. Развитие не останавливается, оно всегда идет дальше», — отметил Орлов.

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В октябре источник ТАСС сообщил, что корвет «Резкий» проекта 20380 могут передать Тихоокеанскому флоту в декабре 2022 года.

В августе Игорь Орлов рассказал, что корвет с ракетным вооружением «Проворный» передадут Военно-морскому флоту России в 2024 году.

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Даниил Иринин
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