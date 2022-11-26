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13:25, 26 ноября 2022Наука и техника

Российский «Адмирал Горшков» прошел техобслуживание

ТАСС: фрегат «Адмирал Горшков» прошел техобслуживание

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Фрегат Северного флота России «Адмирал Горшков» прошел техническое обслуживание. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Работы по восстановлению технической готовности фрегата "Адмирал Горшков" выполнил Кронштадтский морской завод», — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил причины, по которым фрегату потребовалось техобслуживание. Агентство напоминает, что 23 ноября корабль, согласно данным пресс-службы Балтийского флота России, выполнил комплексами «Полимет-Редут» успешные стрельбы по морским целям.

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В августе американское издание 19FortyFive отмечало, что российские фрегаты проекта 22350 являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, поскольку несут гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

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Иван Потапов
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