Российский «Адмирал Горшков» прошел техобслуживание

ТАСС: фрегат «Адмирал Горшков» прошел техобслуживание

Фрегат Северного флота России «Адмирал Горшков» прошел техническое обслуживание. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Работы по восстановлению технической готовности фрегата "Адмирал Горшков" выполнил Кронштадтский морской завод», — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил причины, по которым фрегату потребовалось техобслуживание. Агентство напоминает, что 23 ноября корабль, согласно данным пресс-службы Балтийского флота России, выполнил комплексами «Полимет-Редут» успешные стрельбы по морским целям.

В августе американское издание 19FortyFive отмечало, что российские фрегаты проекта 22350 являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, поскольку несут гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».