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«Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний «Циркона»

Адмирал Моисеев: фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний ракеты «Циркон»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России подтвердили готовность носителя к использованию перспективной ракеты. Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости.

«Цикл испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия», — сообщил он на брифинге о задачах Северного флота по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, который приурочили ко Дню Северного флота.

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Моисеев отметил, что в конце прошлой недели фрегат Северного флота применил ракету «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, которая находилась в Белом море на удалении около 1000 километров.

В мае источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что выполненный испытательный пуск ракеты «Циркон» завершил цикл госиспытаний боеприпаса с надводного носителя.

Ранее в мае источники ТАСС сообщили, что в России начали работу над береговым ракетным комплексом (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».

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Даниил Иринин
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