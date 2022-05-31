В России завершились госиспытания ракеты «Циркон» с надводного носителя

Тест на максимальную дальность завершил госиспытания ракеты «Циркон» с надводного носителя

Выполненный испытательный пуск новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершил цикл госиспытаний изделия с надводного носителя. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он раскрыл, что финальный запуск проводился с целью подтвердить максимальную дальность полета ракеты. 28 мая фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии одной тысячи километров в Белом море.

Ранее стало известно, что в России начали создание нового берегового ракетного комплекса (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». У нового комплекса будет возможность поражать не только надводные цели, но и наземные.

В феврале газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что до конца 2022 года Северный флот получит фрегат, который станет первым штатным носителем «Цирконов».