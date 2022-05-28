Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии тысячи километров

Фрегат «Адмирал горшков» из акватории Баренцева моря успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии одной тысячи километров в Белом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что стрельба прошла в рамках испытания новых видов вооружений. В Минобороны отметили, что полет соответствовал западным параметрам.

Ранее стало известно, что в России начали создание нового берегового ракетного комплекса (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». У нового комплекса будет возможность поражать не только надводные цели, но и наземные.