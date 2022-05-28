Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии тысячи километров

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Фрегат «Адмирал горшков» из акватории Баренцева моря успешно поразил мишень «Цирконом» на расстоянии одной тысячи километров в Белом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что стрельба прошла в рамках испытания новых видов вооружений. В Минобороны отметили, что полет соответствовал западным параметрам.

Ранее стало известно, что в России начали создание нового берегового ракетного комплекса (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». У нового комплекса будет возможность поражать не только надводные цели, но и наземные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Здесь и сейчас
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Основные европейские страны уличили в пересмотре позиции по Украине
В России выявили 4556 новых заболевших COVID-19
В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе
В Госдуме объяснили отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира-2023
Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море
У безработной в Москве украли внедорожник стоимостью более миллиона рублей
Подсчитан мировой запас пшеницы
В Херсонской области решили перейти на московское время
В порт Мариуполя зашло первое судно
Названы эффективные способы избавиться от кротов на дачном участке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.